Giresun'da bıçaklı iki kavgada 4 kişi yaralandı
Giresun ve Tirebolu ilçelerinde meydana gelen bıçaklı kavgalarda 4 kişi yaralandı.
Giresun ve Tirebolu ilçelerinde meydana gelen bıçaklı kavgalarda 4 kişi yaralandı.
Kentin Hacı Siyam mahallesinde A.E. ve K.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.E., K.K'yı bıçaklayarak yaraladı.
Tirebolu ilçesi kent merkezinde ise, E.D. ile A.Ç. ve O.Ç arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Olayda her üç şahıs da çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.
Her iki olaydaki yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
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