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        Giresun'da bıçaklı iki kavgada 4 kişi yaralandı

        Giresun ve Tirebolu ilçelerinde meydana gelen bıçaklı kavgalarda 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:28
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        Giresun'da bıçaklı iki kavgada 4 kişi yaralandı
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        Giresun ve Tirebolu ilçelerinde meydana gelen bıçaklı kavgalarda 4 kişi yaralandı.

        Kentin Hacı Siyam mahallesinde A.E. ve K.K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.E., K.K'yı bıçaklayarak yaraladı.

        Tirebolu ilçesi kent merkezinde ise, E.D. ile A.Ç. ve O.Ç arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Olayda her üç şahıs da çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

        Her iki olaydaki yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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