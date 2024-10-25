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        Giresun'da fındık üreticilerine modern yetiştiricilik yöntemleri öğretiliyor

        İhtisas alanı fındık olan Giresun Üniversitesinde, bu üründe verim ve kalitenin korunması amacıyla başlatılan proje kapsamında çiftçilere modern yetiştiricilik tekniklerini içeren eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:18 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:41
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        Giresun'da fındık üreticilerine modern yetiştiricilik yöntemleri öğretiliyor
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        İhtisas alanı fındık olan Giresun Üniversitesinde, bu üründe verim ve kalitenin korunması amacıyla başlatılan proje kapsamında çiftçilere modern yetiştiricilik tekniklerini içeren eğitim veriliyor.

        Giresun Üniversitesi Fındık Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, AA muhabirine, eylülde başlatılan "Modern Fındık Yetiştiriciliği, Sertifikalı Temel Eğitim" projesi çerçevesinde üreticilere ilk etapta budama, gübre kullanımı, tarım sigortasının önemi, hasat, harman ve depolama süreçlerini içeren 5 günlük eğitim verdiklerini söyledi.

        Fındıkta bir yıllık tarım takvimi sürecinde belli dönemlerde çiftçilere eğitim verileceğini belirten Turan, "Giresun'un fındık üretimi yapılan ilçelerinin köylerinde eğitim programına başladık. Çiftçilerimiz fındıkta kültürel uygulamalar konusunda eksikler. Hedefimiz bu eksikleri gidererek, fındıkta yaşanan sorunların çözümünün yanı sıra kalite ve verimin korunmasıdır." dedi.

        Turan, yörede fındık tarımının modern tekniklerle yapılmadığına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

        "Son dönemde kahverengi kokarca zararlısından da gördüğümüz gibi ilaçlamada, ilaç zamanını belirlemede, ilaç dozunu ayarlamada ciddi eksiklikler var. Çalışmalarımız bunları gidermeye yönelik. Budamada ciddi eksikliklerimiz var. Hangi dalın kesileceği, ocak içinin nasıl açılacağı hususunda da çiftçilerimiz geleneksel uygulamalar yapmaktalar."

        Giresun'da fındık tarımı yapılan tüm köylere ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

        "Projemize büyük önem veriyoruz. Hedefimiz her köye ve her bahçeye ulaşmak. İlk etapta 40 kişilik kontenjan belirlemiştik ama yoğun taleple karşılaştık ve katılımın da daha fazla olduğunu gördük. Tarım takvimi sürecinde eğitimlerimiz devam edecek. Örneğin bu dönemde gübreleme eğitimi veriyoruz. Kış ayları fosfor ve potasyumlu gübrelerin uygulanacağı dönemlerdir. Aynı zamanda bu dönem fındıkta budama da yapılıyor. Yine budama eğitimleri veriyoruz. Tarım takvimini takip ederek hangi dönemde, hangi kültürel uygulama yapılacaksa ona yönelik eğitimler verilecek."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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