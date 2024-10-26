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        Alucra'da bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Giresun'un Alucra ilçesinde destek ve planlı üretim modeli hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:30 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:34
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        Alucra'da bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Giresun'un Alucra ilçesinde destek ve planlı üretim modeli hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Aktepe ve Fevziçakmak köylerinde organize edilen toplantılarda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferhat Çelik ile ziraat mühendisi Veysel Alp, Bakanlığın yeni destek ve planlı üretim modeli hakkında çiftçilere bilgi aktardı.

        Buğday, arpa, fasulye, patates ve lahana gibi ürünlerin her yıl dönüşümlü olarak ekilmesinin önemine dikkat çekilen toplantıda, destekleme ödemelerine ilişkin de bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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