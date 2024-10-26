Alucra'da bilgilendirme toplantısı yapıldı

Giresun'un Alucra ilçesinde destek ve planlı üretim modeli hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aktepe ve Fevziçakmak köylerinde organize edilen toplantılarda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferhat Çelik ile ziraat mühendisi Veysel Alp, Bakanlığın yeni destek ve planlı üretim modeli hakkında çiftçilere bilgi aktardı.

Buğday, arpa, fasulye, patates ve lahana gibi ürünlerin her yıl dönüşümlü olarak ekilmesinin önemine dikkat çekilen toplantıda, destekleme ödemelerine ilişkin de bilgi verildi.