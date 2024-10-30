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        Dereli'de güvenlik güçlerine yönelik eğitim düzenlendi

        Giresun'un ​​​​​​​Dereli ilçesinde polis ve jandarma personeline, canlı hayvan ve hayvansal ürün sevklerinde yol kontrolüne ilişkin eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:39
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        Dereli'de güvenlik güçlerine yönelik eğitim düzenlendi
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        Giresun'un ​​​​​​​Dereli ilçesinde polis ve jandarma personeline, canlı hayvan ve hayvansal ürün sevklerinde yol kontrolüne ilişkin eğitim verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eğitimin, 5996 sayılı kanun ve Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

        Eğitimin yılda en az bir kez düzenlenmesinin ön gürüldüğü vurgulanan açıklamada, eğitimle hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketinin kontrolünün yanı sıra tüketime sunulan gıdanın da kaynaktan sofraya uzanan yolculuğunun güvenilirliğinin arttırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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