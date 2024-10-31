Giresun'da temizlik hizmetleri için Whatsapp ihbar hattı kuruldu

Giresun Belediyesince, şehirdeki temizlik hizmetlerini daha etkin hale getirmek ve vatandaşların temizlikle ilgili ihbarlarını kolayca iletebilmeleri amacıyla yeni bir Whatsapp hattı kuruldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "0501 173 28 28" numaralı kurumsal çek gönder ihbar hattını arayarak alınmasını istediği atığın fotoğrafını ve yerini bildiren vatandaşların ihbarına ekiplerin en kısa sürede müdahalede bulunacağı belirtildi.

Uygulamayla birlikte, vatandaşların temizlik hizmetlerine daha fazla katkı sağlaması ve şehirdeki hijyen standartlarının artırılması hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Amacımız, halkımızın yaşam alanlarını daha temiz hale getirmek ve onların geri bildirimlerini anında alarak hızlı bir şekilde çözüm üretmektir. Yeni hizmet sayesinde vatandaşlar, temizlikle ilgili sorunlarını fotoğraf ve mesaj iletmek suretiyle bildirebilecekler. Daha temiz bir Giresun için çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.