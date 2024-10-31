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        Giresun'da temizlik hizmetleri için Whatsapp ihbar hattı kuruldu

        Giresun Belediyesince, şehirdeki temizlik hizmetlerini daha etkin hale getirmek ve vatandaşların temizlikle ilgili ihbarlarını kolayca iletebilmeleri amacıyla yeni bir Whatsapp hattı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:46 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:46
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        Giresun'da temizlik hizmetleri için Whatsapp ihbar hattı kuruldu
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        Giresun Belediyesince, şehirdeki temizlik hizmetlerini daha etkin hale getirmek ve vatandaşların temizlikle ilgili ihbarlarını kolayca iletebilmeleri amacıyla yeni bir Whatsapp hattı kuruldu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "0501 173 28 28" numaralı kurumsal çek gönder ihbar hattını arayarak alınmasını istediği atığın fotoğrafını ve yerini bildiren vatandaşların ihbarına ekiplerin en kısa sürede müdahalede bulunacağı belirtildi.

        Uygulamayla birlikte, vatandaşların temizlik hizmetlerine daha fazla katkı sağlaması ve şehirdeki hijyen standartlarının artırılması hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Amacımız, halkımızın yaşam alanlarını daha temiz hale getirmek ve onların geri bildirimlerini anında alarak hızlı bir şekilde çözüm üretmektir. Yeni hizmet sayesinde vatandaşlar, temizlikle ilgili sorunlarını fotoğraf ve mesaj iletmek suretiyle bildirebilecekler. Daha temiz bir Giresun için çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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