Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Görele Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor 28-28 berabere kaldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Görele Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor 28-28 berabere kaldı.
13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 14-13 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda iki ekip de birbirine üstünlük kuramadı ve karşılaşma 28-28 berabere sonuçlandı.
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