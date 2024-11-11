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        Giresun'da doktora saldıran hasta yakını gözaltına alındı

        Giresun'da hastanede doktora saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 18:54 Güncelleme: 11.11.2024 - 18:54
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        Giresun'da doktora saldıran hasta yakını gözaltına alındı
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        Giresun'da hastanede doktora saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı.

        Kentteki özel bir hastanede sünnet edilmesinin ardından yataklı servise götürülen çocuğun babası A.A.K. ile genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        A.A.K'nin sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan Şenyürek, durum polise bildirildi.

        CHP Giresun İl Başkanı da olan Opr. Dr. Şenyürek'in şikayetçi olması üzerine polis A.A.K'yi gözaltına aldı.

        Şenyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, konuya ilişkin müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şenyürek'in görevi başında fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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