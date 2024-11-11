Giresun'da doktora saldıran hasta yakını gözaltına alındı

Giresun'da hastanede doktora saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı.

Kentteki özel bir hastanede sünnet edilmesinin ardından yataklı servise götürülen çocuğun babası A.A.K. ile genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

A.A.K'nin sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan Şenyürek, durum polise bildirildi.

CHP Giresun İl Başkanı da olan Opr. Dr. Şenyürek'in şikayetçi olması üzerine polis A.A.K'yi gözaltına aldı.

Şenyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.