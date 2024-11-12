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        Espiye'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Giresun'un Espiye ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:15 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:21
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        Espiye'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Giresun'un Espiye ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Adabük Mahallesi'nde Süheyla Kara'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, Espiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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