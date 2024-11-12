Espiye'de evde çıkan yangın söndürüldü
Giresun'un Espiye ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Giresun'un Espiye ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Adabük Mahallesi'nde Süheyla Kara'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Espiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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