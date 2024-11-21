Giresun'da çalışma yapılacak yolun bir bölümü üç gün trafiğe kapatılacak
Giresun kent merkezindeki toplama yolun bir bölümünün üç gün trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Giresun kent merkezindeki toplama yolun bir bölümünün üç gün trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, yapımında sona gelinen AB Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'nde kanal toplama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
Eski İl Emniyet Müdürlüğü ile Defterdarlık mevkisinde yoğunlaşan çalışmalar nedeniyle üç gün güzergahın trafiğe kapatılacağı aktarılan açıklamada, "Buna göre, cuma akşamı 21.00 ile pazartesi 08.00 saatleri arasında Hacı Hüseyin Mahallesi ile Keşap Durağı mevkisi arasında kalan toplama yol trafiğe kapalı tutulacak." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği kaydedildi.
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