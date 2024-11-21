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        Giresun'da çalışma yapılacak yolun bir bölümü üç gün trafiğe kapatılacak

        Giresun kent merkezindeki toplama yolun bir bölümünün üç gün trafiğe kapatılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:32 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:39
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        Giresun'da çalışma yapılacak yolun bir bölümü üç gün trafiğe kapatılacak
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        Giresun kent merkezindeki toplama yolun bir bölümünün üç gün trafiğe kapatılacağı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, yapımında sona gelinen AB Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'nde kanal toplama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

        Eski İl Emniyet Müdürlüğü ile Defterdarlık mevkisinde yoğunlaşan çalışmalar nedeniyle üç gün güzergahın trafiğe kapatılacağı aktarılan açıklamada, "Buna göre, cuma akşamı 21.00 ile pazartesi 08.00 saatleri arasında Hacı Hüseyin Mahallesi ile Keşap Durağı mevkisi arasında kalan toplama yol trafiğe kapalı tutulacak." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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