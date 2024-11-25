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        Giresun'da karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:21 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:37
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        Giresun'da karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
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        GİRESUN(AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yoğun kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 5 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, gazetecilere, ilçenin Geyikçi Yaylası'nda kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 5 kişinin, dün gece kendilerinden yardım istediğini söyledi.

        Kır, belediyeye ait bir iş makinesi ve 5 personelle kurtarma operasyonu başlatıldığını belirterek, "Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan 5 vatandaşımıza sağ salim ulaştık. Herhangi bir sıkıntılı durumları yok." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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