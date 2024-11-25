Giresun'da karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
GİRESUN(AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yoğun kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 5 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.
Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, gazetecilere, ilçenin Geyikçi Yaylası'nda kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 5 kişinin, dün gece kendilerinden yardım istediğini söyledi.
Kır, belediyeye ait bir iş makinesi ve 5 personelle kurtarma operasyonu başlatıldığını belirterek, "Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan 5 vatandaşımıza sağ salim ulaştık. Herhangi bir sıkıntılı durumları yok." dedi.
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