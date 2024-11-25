Giresun'da karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Kır, belediyeye ait bir iş makinesi ve 5 personelle kurtarma operasyonu başlatıldığını belirterek, "Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan 5 vatandaşımıza sağ salim ulaştık. Herhangi bir sıkıntılı durumları yok." dedi.

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