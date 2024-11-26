Karadeniz'de üç ilde kar nedeniyle mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

İlçenin Çeltikdüzü köyünde yaşayan Mustafa (65) ve oğlu Nazım Küçük (40), küçükbaş hayvanlarının bulunduğu Kısmet Yaylası'na gitmek için dün yola çıktı.

Yolun açılmasının ardından jandarma ve AFAD ekiplerinin ulaştığı Akyıldız çifti araçla, Demir de sürüsünün başında yaya olarak köye döndü.

Merkeze bağlı Yukarıyuvalı köyü muhtarı Hikmet ve eşi Yeter Akyıldız ile çoban Ömer Demir, bin küçükbaş hayvanla tipi ve yoğun kar nedeniyle yaylada mahsur kaldı.

Gümüşhane'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan üç kişi, 10 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Öte yandan beldede üzerine ağaç devrilen bir ahırda da hasar meydana geldi.

Önal, turizm merkezi Kulakkaya Yaylası'na vatandaşların yağışın ardından ilgi gösterdiğini ifade ederek, bölgede yolların ulaşıma açık tutulması için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.

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