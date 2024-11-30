Giresun'daki Kulakkaya Yaylası beyaza büründü

Kulakkaya Yaylası, kışın da doğada vakit geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

Bölgede etkili olan karla ladin ormanları ve geniş çayırların beyaza bürünmesi, güzel görüntü oluşturdu.

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