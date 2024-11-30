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        Giresun'daki Kulakkaya Yaylası beyaza büründü

        Giresun'un 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası, yağışın ardından karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:00
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        Giresun'daki Kulakkaya Yaylası beyaza büründü
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        Giresun'un 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası, yağışın ardından karla kaplandı.

        Dereli ilçesi Yavuzkemal beldesinde, Göksu travertenleri ve Mavigöl'e yaklaşık 10 kilometrelik mesafedeki yayla, bölgeyi ziyaret edenlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

        Bölgede etkili olan karla ladin ormanları ve geniş çayırların beyaza bürünmesi, güzel görüntü oluşturdu.

        Kulakkaya Yaylası, kışın da doğada vakit geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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