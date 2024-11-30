Giresun'daki Kulakkaya Yaylası beyaza büründü
Giresun'un 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası, yağışın ardından karla kaplandı.
Giresun'un 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası, yağışın ardından karla kaplandı.
Dereli ilçesi Yavuzkemal beldesinde, Göksu travertenleri ve Mavigöl'e yaklaşık 10 kilometrelik mesafedeki yayla, bölgeyi ziyaret edenlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.
Bölgede etkili olan karla ladin ormanları ve geniş çayırların beyaza bürünmesi, güzel görüntü oluşturdu.
Kulakkaya Yaylası, kışın da doğada vakit geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.
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