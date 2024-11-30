Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç, A.K, U.Y. ve K.D, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Bulancak Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bulancak ilçesinde çeşitli adreslere gerçekleştirilen operasyonda 54 gram kubar esrar, 1 kök kenevir, 21 gram afyon sakızı, 25 uyuşturucu hap, 0,5 miligram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu öğütme aparatı, hassas terazi, muşta, 4 cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi.

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