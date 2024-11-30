Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Bulancak Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bulancak ilçesinde çeşitli adreslere gerçekleştirilen operasyonda 54 gram kubar esrar, 1 kök kenevir, 21 gram afyon sakızı, 25 uyuşturucu hap, 0,5 miligram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu öğütme aparatı, hassas terazi, muşta, 4 cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç, A.K, U.Y. ve K.D, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
B.Ç. ve A.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.
Zanlı U.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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