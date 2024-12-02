Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de, "40 Hadis-i Ezbere Okuma" yarışması düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde, "40 Hadis-i Ezbere Okuma" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 13:40 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye'de, "40 Hadis-i Ezbere Okuma" yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Espiye ilçesinde, "40 Hadis-i Ezbere Okuma" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

        Espiye İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen yarışmaya 40 öğrenci katıldı.

        Yarışmada ortaokul kategorisinde Atatürk Ortaokulu öğrencisi Yasemin Bal ve lise kategorisinde de Şehit Murat Şahin İmam Hatip Lisesi öğrencisi Medine Sarıkaya birinci oldu.

        Müftü Osman Gülbe, öğrencilere hediyelerini verdi, kendilerine derslerinde ve gelecek hayatlarında başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Marmara'dan yeni müsilaj görüntüsü!
        Marmara'dan yeni müsilaj görüntüsü!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı

        Benzer Haberler

        Giresunspor'da teknik direktörlük görevine Tozlu getirildi
        Giresunspor'da teknik direktörlük görevine Tozlu getirildi
        Köylerdeki çocuklar Gezici Kütüphane'nin yolunu gözlüyor
        Köylerdeki çocuklar Gezici Kütüphane'nin yolunu gözlüyor
        Görele Belediyespor'da başantrenör Dinler ile yollar ayrıldı
        Görele Belediyespor'da başantrenör Dinler ile yollar ayrıldı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
        Giresun'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        Giresun'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        Çamoluk'ta okul servislerine yönelik kış denetimi yapıldı
        Çamoluk'ta okul servislerine yönelik kış denetimi yapıldı