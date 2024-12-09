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        "Fındık Tarımında Yapay Zeka" çalıştayı Giresun'da başladı

        Giresun'da "Fındık Tarımında Yapay Zeka" çalıştayı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:08 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:25
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        "Fındık Tarımında Yapay Zeka" çalıştayı Giresun'da başladı
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        Giresun'da "Fındık Tarımında Yapay Zeka" çalıştayı başladı.

        Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, tarımın en stratejik sektörlerden olduğunu söyledi.

        Serdengeçti, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin tarımdan asla taviz vermediklerine işaret ederek, "İnsanoğlu gıdasız yaşayamaz. Bu yüzden tarıma tekrar odaklanmak lazım." dedi.

        Yeni neslin bahçelere gereken özeni göstermesi gerektiğini vurgulayan Serdengeçti, fındık tarımının bir yıllık süreç olduğunu, çiftçilerin bu doğrultuda hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

        Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Kemal Akpınar ise ajansın kurulduğu 2010 yılından bu yana kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştirerek çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

        Çalıştaya büyük önem verildiğini dile getiren Akpınar, "Fındığın başkenti Giresun'da düzenlenen bu çalıştay sadece bir sektörün değil, bir ekosistemin dönüşümünü sağlayacak yeniliklerin tartışılacağı, çözüm önerilerinin geliştirileceği ve tarım sektöründe belki de bir devrimi mümkün kılacak pek çok çalışmanın ilk adımı olacaktır. Bu şekilde olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şahin de "Fındık Tarımında Yapay Zeka" çalıştayının bu başlık altında bölgede ve Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiğini ifade ederek, YÖK tarafından fındık ihtisas üniversitesi ilan edilen Giresun Üniversitesinin bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

        Giresun Valiliği, Giresun Üniversitesi, DOKA, Ulusal Fındık Konseyi, Giresun Ticaret Borsası ve paydaş kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen çalıştayda, dünya tarımında yapay zeka ve teknolojinin kullanımına dair sunumlar, fındık tarımında verimliliği artırma, otomasyon sistemleri, hasat sonrası kayıpların azaltılması ve sürdürülebilir tarım konuları ele alınacak.

        Eğitim oturumlarıyla çiftçilere yapay zeka destekli uygulamaların tanıtılacağı çalıştay, 11 Aralık'ta sona erecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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