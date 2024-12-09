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        Bulancak Kaymakamı Koç, Artvin'deki heyelanda ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi

        Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Bulancaklı gençlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 18:02 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:02
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        Bulancak Kaymakamı Koç, Artvin'deki heyelanda ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi
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        Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Bulancaklı gençlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

        Turhan, yaptığı açıklamada, toprak altında kalan araçtaki Murat Turhan, Nuri Apaydın, Aykut Tiryaki ve Aykut Görkem Özdemir'in cenazelerinin aileleri tarafından teslim alınarak Bulancak'a getirileceğini söyledi.

        Koç, şunları kaydetti:

        "Hayatını kaybeden hemşehrilerimizin aileleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Bu elim olay hepimizi derinden üzmüştür. Ailelerimizin acısını paylaşıyor ve her an yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Rabbim bir daha böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın."

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