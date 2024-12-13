İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Giresun'da partisinin üye katılım töreninde konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye hepimizin, mücadele hepimizin. Hep derler ya aynı gemideyiz. Evet, doğru aynı gemideyiz. Cenabıallah hepimize aynı denizde olmayı nasip etsin. 'Aynı gemideyiz' diye övünenler başka denizde, bizler başka denizde olduğumuz için Türkiye'de bu sıkıntılar yaşanıyor." dedi.

Dervişoğlu, Giresun Belediyesi Fuar ve Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen toplu üye katılım töreninde, bir iyilik hareketi olduklarını söyledi.

İyilikle yaşamaya ve iyilikle siyasi yolculuklarını sürdürmeye devam edeceklerini belirten Dervişoğlu, sorunları tespit etmek ve istişarelerde bulunmak amacıyla Türkiye'nin her yerini dolaştıklarını anlattı.

Toplantıya kadrosuyla katıldığına işaret eden Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Hep bize diyorlar, 'Bunlar nerede?', 'Bunların kadroları kim?' İşte kadromuz burada. Bunlar buz dağının görünen tarafı. Bir de suyun altında olan kesimi var. İYİ Parti'yi kurulduğu günden itibaren var eden ve yine İYİ Parti'nin siyasi yolculuğunun, zafer yolculuğuna dönüşmesine katkı sağlayan kalabalık bir grup var. Genel Başkan olarak ben varım. Milletvekillerimiz, genel idare kurulu üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız var ama bizim aslımız sizsiniz. Buz dağının görülmeyen tarafı sizlersiniz."