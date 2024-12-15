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        Doğu Karadeniz'de kar ve soğuk hava etkili oluyor

        Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin ve Trabzon'da soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 15.12.2024 - 13:15
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        Doğu Karadeniz'de kar ve soğuk hava etkili oluyor
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        Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin ve Trabzon'da soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Giresun İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle merkezde 3, Alucra'da 2, Bulancak'ta 14, Çanakçı'da 2, Dereli'de 17, Doğankent'te 3, Görele'de 5, Güce'de 2, Keşap'ta 3 ve Yağlıdere'de 13 olmak üzere 64 köy yolunun ulaşıma kapalı durumda olduğu belirtildi.

        Açıklamada, ekiplerin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de 13 Aralık Cuma akşamı başlayan ve aralıklı etkili olan kar sebebiyle 33 köyle ulaşım sağlanamıyor.

        Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kent merkezi ve yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        - Bayburt

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta, bazı akarsuların yüzeyi buzla kaplandı.

        Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri de kısmen dondu.

        Yeşilbaş ördekler, nehrin donmayan bölümünde yavrularıyla yiyecek aradı.

        - Rize

        Kar nedeniyle merkezde 6, Ardeşen'de 5, Çamlıhemşin'de 10, Çayeli ve Fındıklı'da 1'er, Hemşin'de 3, İkizdere'de 9 ve Pazar'da 3 olmak üzere 38 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve Ayder Yaylası'nda ulaşımın aksamaması için yollarda tuzlama çalışması yürütüyor.

        - Artvin

        Artvin'de 2 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kapalı yolların açılması için 47 ekip, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kar kalınlığının yer yer yarım metreye ulaştığı il merkezinde, Artvin Belediyesi ekipleri şehir içi trafiğinde aksama yaşanmaması için aralıksız kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Ekiplerin bir kısmı da şehrin ana caddelerindeki kaldırımlarda yayaların daha güvenli yürüyebilmesi için karı küreklerle temizliyor.

        Öte yandan, kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör'de kar kalınlığı 1,5 metreye, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 2 metreye ulaştı.

        - Trabzon

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri il genelindeki kapanan 168 mahalle yolunun 144'ünü ulaşıma açtı.

        Köprübaşı'nda 4, Sürmene'de 2, Araklı'da 6, Çaykara'da 5 ve Tonya'da 7 olmak üzere toplam 24 mahalle yolunun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

        Ekipler, bugün itibarıyla kapanan tüm mahalle yollarını ulaşıma açmayı hedefliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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