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        Giresun'da yaylada yiyecek arayan tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

        Giresun'un Dereli ilçesinde yaylada yiyecek arayan tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:39 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:39
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        Giresun'da yaylada yiyecek arayan tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı
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        Giresun'un Dereli ilçesinde yaylada yiyecek arayan tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçeye bağlı Bektaş Yaylası'nda etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını güçleştirdi.

        Yayla merkezinde gece saatlerinde yiyecek arayan tilkinin görüntüsü, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Bölgede bir süre yiyecek arayan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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