CHP Giresun Milletvekili Gezmiş, gazetecilerle buluştu

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gezmiş, Giresun Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kentin çok güzel bir şehir olmasına karşın sorunları da olduğunu savundu.

Giresun'un serbest bölge ilan edilmesi gerektiğini ifade eden Gezmiş, kentin ekonomik getirisi olan ve istihdam sağlayacak büyük yatırımlara ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Gezmiş, çevre yolunun da bir an önce yapılması gerektiğini dile getirerek, "En son konuşmamda 'hiç değilse şehir merkezini yapın da şehir biraz nefes alsın' dedim. Şehrimizin nefes alması gerekiyor." dedi.

Giresun'un turizm anlamında gelişmeye çok yatkın bir şehir olduğuna işaret eden Gezmiş, turizm yatırımları için ödenek ve teşvikler gerektiğini, bunun için de kentin tüm kesimlerinin birlik olması gerektiğini kaydetti.