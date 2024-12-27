Espiye'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Ortaokul kategorisinde ise Güzelyurt Ortaokulu öğrencisi Fatma Nur Kandemir birinciliği, Cibril Ortaokulu öğrencisi Elif Beren Gedikli ikinciliği, Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu öğrencisi Celal Asaf Sarıkaya üçüncülüğü elde etti.

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