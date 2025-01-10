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        Espiye'de TDV'den ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Espiye Şubesi İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:41 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:43
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        Espiye'de TDV'den ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Espiye Şubesi İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

        Espiye Müftüsü ve TDV Espiye Şube Başkanı Osman Gülbe, yaptığı açıklamada, mahalle ve köylerde yaşayanlara hayırseverler tarafından yapılan yardımların ulaştırıldığını söyledi.

        Mübarek üç ayların huzurla geçmesine bir nebzede olsa katkı sağlamak istediklerini belirten Gülbe, "İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmak, onların yüklerini bir nebze de olsa hafifletmek bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır. Çalışmalarımızın her aşamasında büyük bir titizlik ve hassasiyetle hareket ediyoruz. Biliyoruz ki bu yardımlar, birer emanettir ve her emanet kutsaldır." ifadesini kullandı.

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