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        Giresun'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada maddi hasar oluştu

        Giresun'da bir otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 17:48 Güncelleme: 11.01.2025 - 17:48
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        Giresun'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada maddi hasar oluştu
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        Giresun'da bir otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada maddi hasar meydana geldi.

        Topçam Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeki Hasan Ortatepe yönetimindeki 34 AU 1255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

        Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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