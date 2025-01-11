Giresun'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada maddi hasar oluştu
Giresun'da bir otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada maddi hasar meydana geldi.
Giresun'da bir otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada maddi hasar meydana geldi.
Topçam Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeki Hasan Ortatepe yönetimindeki 34 AU 1255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada maddi hasar oluştu.
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