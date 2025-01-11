Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Giresun İl Kongresi'nde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gabar'da sadece bir günde 71 bin varil petrol çıkardıklarını belirterek, "Karadeniz'de doğal gaz keşfettik. Tüm denizlerimizde kaynakları, hidrokarbon kaynaklarını aramaya devam ediyoruz. Sadece Türkiye'nin denizlerinde değil, şimdi kendi gemilerimizle Somali açıklarında petrol aramasını da yine biz yapıyoruz." dedi.

Kacır, 19 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Giresun 8. İl Olağan Kongresi'nde, AK Parti'nin tam bağımsız Türkiye için çalışanların partisi olduğunu söyledi.

Türkiye'yi 22 yılda savunma sanayisinde süper lige çıkardıklarını ifade eden Kacır, Türkiye'nin, savunma ihtiyaçlarını öz evlatlarının alın ve akıl teriyle karşılayan bir ülke olduğunu vurguladı.

Kacır, Türk milletinin evlatlarının geliştirdiği savunma sistemlerinin dünyada paradigmaları değiştirdiğinin altını çizerek, "Karabağ'da 30 yıllık işgali, 30 yıllık zulmü, Azerbaycan Türkleri ile sırt sırta verdik, Türk milleti olarak Allah'a hamd olsun biz sona erdirdik. Libya'da oyunu biz bozduk, emperyalizmin Orta Doğu coğrafyasında çizmeye çalıştıkları yeni haritaları biz parçalayıp attık." diye konuştu.

Türkiye topraklarından terörü kazıyıp attıklarını dile getiren Kacır, "Durmadık, sınırımızın ötesinde kurulmaya çalışılan teröristana geçit vermedik." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, Türkiye'nin 14 yıldır evini ve sofrasını açtığı Suriyeli dostlarının topraklarında yeniden özgürlüğe kavuştuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"61 yıllık dikta rejimi Allah'a hamd olsun şimdi son buluyor. İnşallah misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz yeniden ülkelerini imar ve ihya edecekler, kaynaklarını kendi istikballeri için değerlendirecekler ve milyonlarca Suriyeli, ana dili gibi Türkçe konuşan milyonlarca Suriyeli ve Türk milleti, Allah'ın izniyle ebediyen bu kardeşliği sürdürecek."

Asla duruşundan taviz vermeyen, "Kim ne der?" diye aldırış etmeyen, "Siyasetin tek limanı ahlaktır." diyen bir lidere sahip olduklarını anlatan Kacır, şöyle devam etti:

"Dediler ki 'Suriyelileri ülkelerine göndereceğim demezsen bu seçimleri kazanamazsın.' 'Hayır' dedi. 'Türk milleti basiret, feraset sahibidir. Türk milleti asırlar boyunca elini mazlumlara uzatmış bir millettir. Ben milletime yeniden Boraltan Köprüsü utancı yaşatmayacağım.' dedi. 'Neticesi ne olursa olsun misafir ettiğimiz, ensar ruhuyla ülkemizi, evimizi açtığımız Suriyeli mazlumları Sedneya hapishanelerinin ölüm çukurlarına asla terk etmeyeceğiz.' dedi. Türk milleti işte bu büyük liderin, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında sımsıkı durdu ve yeniden emaneti ona teslim etti." Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir." dediğini belirterek, Türkiye'nin yükselmesi, kuvvet kazanması ve güçlenmesinin sadece Türkiye için değil, dünyanın tüm mazlumları için hayat memat meselesi olduğunu aktardı. - "Allah'ın izniyle yeniden tarih sahnesine çıkıyoruz" Dünyanın altını üstüne getirmek isteyenler olduğunu anlatan Kacır, şu değerlendirmede bulundu: "Çünkü dünyada bütün kaynakları halen sömürmek isteyen emperyalistler var ama biz tarihin en şerefli milleti, Türk milleti, Allah'ın izniyle yeniden tarih sahnesine çıkıyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nda sadece Türk milleti için değil, dünyanın tüm mazlumları için adım adım kuvvet kazanmaya devam ediyoruz. Füzeler üretiyoruz, onların menzilini uzatacağız, hava savunma sistemleri geliştiriyoruz şimdi, Allah'ın izniyle Türkiye'nin semalarını çelik kubbe ile donatacağız ta ki hiçbir kendini bilmez Türk milletinin kılına dahi zarar vermeyi aklının ucundan asla geçiremeyecek." Kacır, Türkiye'de yıllarca nükleer santralin konuşulduğunu dile getirerek, "Rahmetli Menderes döneminde nükleer santral projesinin ilk çalışmaları başlatılmak istenildi. Ancak 60 yıl boyunca ne bu proje hayata geçirildi ne bir çivi çakılabildi." dedi. Türkiye'nin 22 yılda yurt dışına kullanılan enerji için 900 milyar dolar ödediğinin altını çizen Kacır, "Peki dünyada nükleer santral var mı? Var. Kaç tane var? 5 tane, 10 tane değil 400'den fazla nükleer santral var dünyada. Niçin Türkiye'nin nükleer santrali olamadı? Niçin AK Parti iktidarlarına kadar nükleer santral Türkiye'de inşa edilemedi? Niçin biz topraklarımızdaki petrolü onlarca yıl bulamadık?" diye konuştu.

Kacır, önceki dönemlerde bir siyasetçinin "Petrol vardı da biz mi içtik?" sözünü anımsatarak, şunları kaydetti: "Evet siz içmediniz ama terörü temizleyerek topraklarımızın altındaki petrolü çıkarmak yine bize, yine AK Parti'ye nasip oldu. Şimdi Gabar'da sadece bir günde 71 bin varil petrol çıkarıyoruz. Karadeniz'de doğal gaz keşfettik. Tüm denizlerimizde kaynakları, hidrokarbon kaynaklarını aramaya devam ediyoruz. Sadece Türkiye'nin denizlerinde değil, şimdi kendi gemilerimizle Somali açıklarında petrol aramasını da yine biz yapıyoruz." Giresun'da yapılan çalışmalara değinen Kacır, kentte katma değerli üretimi daha ileri düzeylere çıkaracaklarını, turizm yatırımlarını da hızlandıracaklarını aktardı. Kacır, Giresun'da fındık mükemmeliyet merkezi, fındık işleme sanayi AR-GE verimlilik merkezi, fındık müzesi ve sahilde de fındık çarşısı kuracaklarını sözlerine ekledi. - "AK Parti'de görev yapmak, bu toprakların çocuğu olmak demektir" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ise AK Parti'nin sadece dava azminin, kararlılığının, umudun, icraatın ve geleceğin partisi değil, aynı zamanda dava ahlakı ve dava kardeşliğinin de partisi olduğunu söyledi. AK Parti'de hiçbir zaman "ben" olgusuna rastlanılamayacağını ifade eden Sırakaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun yerine biz olgusuna rastlarsınız. AK Parti'de hiçbir zaman makam, mevki içerisinde olan insanlara rastlayamazsınız, her zaman Türkiye sevdasında olduğunu görürsünüz. AK Parti'de elbette ki görevli olmak kıymetlidir ancak en önemli olgu görevli olmak değil, gönüllü olmaktır. AK Parti'de görev yapmak, bu toprakların çocuğu olmak demektir. Sırtını dünyaya dayayarak Anadolu'ya meydan okuyanlarla değil, sırtını Anadolu'ya dayayarak dünyaya meydan okuyan Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam etmektir." Sırakaya, bu toprakların çocuğu olarak yılmadan, yorulmadan, bıkmadan ve usanmadan yola devam edeceklerini vurgulayarak, "Çünkü biz sadece Türkiye'den ibaret olan değil, aynı zamanda gönül coğrafyamızın da sorumluluğunu üstlenen bir siyasi hareketiz. Bu konuda Allah'ın izniyle heybemizdeki kardeşliği, umudu ve sevgiyi 85 milyona dağıtacak kadar soframızı geniş tutacağız." dedi.