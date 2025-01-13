Giresun'da üzerine kalas düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Giresun'un Espiye ilçesinde üzerine birçok kalas düşen küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Giresun'un Espiye ilçesinde üzerine birçok kalas düşen küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Adabük Mahallesi'nde Samet Can T. (4), evinin karşısındaki inşaatın önünde oyun oynadığı sırada üzerine binada dizili kalaslar düştü.
İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Espiye Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
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