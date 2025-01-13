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        Giresun'da üzerine kalas düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Giresun'un Espiye ilçesinde üzerine birçok kalas düşen küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 20:35 Güncelleme: 13.01.2025 - 20:35
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        Giresun'da üzerine kalas düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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        Giresun'un Espiye ilçesinde üzerine birçok kalas düşen küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Adabük Mahallesi'nde Samet Can T. (4), evinin karşısındaki inşaatın önünde oyun oynadığı sırada üzerine binada dizili kalaslar düştü.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Espiye Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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