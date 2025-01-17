Espiye'de lise öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine karne hediyesi

Okul Müdürü Uğur Sağlam, hediyelerin yardımlaşma ve dayanışma kültürüne katkı sağladığını belirterek, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Espiye'de lise öğrencileri, ilkokul öğrencilerine atkı, bere ve eldiven hediye etti.

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