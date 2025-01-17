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        Espiye'de lise öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine karne hediyesi

        Espiye'de lise öğrencileri, ilkokul öğrencilerine atkı, bere ve eldiven hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:47 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:47
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        Espiye'de lise öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine karne hediyesi
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        Espiye'de lise öğrencileri, ilkokul öğrencilerine atkı, bere ve eldiven hediye etti.

        Espiye 75. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Değerler Kulübü öğrencileri, "çocuklar üşümesin" sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi.

        Proje kapsamında hazırlanan atkı, bere ve eldivenler Güzelyurt Köyü İlkokulu öğrencilerine ulaştırıldı.

        Okul Müdürü Uğur Sağlam, hediyelerin yardımlaşma ve dayanışma kültürüne katkı sağladığını belirterek, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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