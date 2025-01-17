Espiye'de lise öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine karne hediyesi
Espiye'de lise öğrencileri, ilkokul öğrencilerine atkı, bere ve eldiven hediye etti.
Espiye'de lise öğrencileri, ilkokul öğrencilerine atkı, bere ve eldiven hediye etti.
Espiye 75. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Değerler Kulübü öğrencileri, "çocuklar üşümesin" sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi.
Proje kapsamında hazırlanan atkı, bere ve eldivenler Güzelyurt Köyü İlkokulu öğrencilerine ulaştırıldı.
Okul Müdürü Uğur Sağlam, hediyelerin yardımlaşma ve dayanışma kültürüne katkı sağladığını belirterek, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
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