Giresun'da bir kişi evinde ölü bulundu
Giresun'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Giresun'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Fevzi Çakmak Mahallesindeki evinde yaşayan Mehmet Yılmaz’dan (64) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yılmaz'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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