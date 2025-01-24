Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Giresun'da konuştu:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarına ilişkin, "Geçen sene 207 bin samuray arısı serbest bırakıldı. Bu sene amacımız 1 milyonun üzerine çıkmak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Giresun Valiliği işbirliğiyle Giresun Ticaret Borsası'nda düzenlenen "Fındık Kokarca Zararlısı ile Mücadele" toplantısına katılan Gümen, fındığın Türkiye'nin bir markası olduğunu söyledi.

Fındığa yönelik her türlü zararlı ile mücadelenin bir görev olduğunu dile getiren Gümen, bu kapsamda başlatılan çalışmalara ciddi bir şekilde devam ettiklerini aktardı.

Gümen, kahverengi kokarca böceğinin Doğu Asya kökenli olduğuna değinerek, "Avrupa'da 2004, Rusya'da 2013 ve komşumuz Gürcistan'da 2015'lerde tespit edilmiş. 2017'den itibaren ülkemizde karşımızı çıkmıştır. Bu zararlının en büyük özelliği bir yerden bir yere hızlı bir şekilde hareket edebiliyor olması. Zararlı yayıldığı alanlarda verim ve kalite bozukluğuna sebebiyet veriyor. Bu şekilde de ekonomik kayba neden oluyor." diye konuştu.

- "Bugün geldiğimiz noktada 35 ile yayılmış durumda"

Kahverengi kokarca böceğinin 300'den fazla üründe zarara yol açtığına işaret eden Gümen, şöyle devam etti:

"Kahverengi kokarca ile mücadele yalnızca bitkisel üretim meselesi değil. Aynı zamanda gıda güvenliği ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için öneme sahiptir. Başlangıçta ülkemizde sınırlı sayıda gözükmekteyken bugün geldiğimiz noktada 35 ile yayılmış durumda. Zararlı hızlı bir şekilde ülkede yayılıyor ve o yüzden eylem planımızı harekete geçirdik. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor."

- "44 bin 200 haneyi ilaçladık"

Gümen, biyolojik mücadeleye büyük önem verdiklerini ve bu konuda enstitüleri görevlendirdiklerini belirterek, "Geçen sene 207 bin samuray arısı serbest bırakıldı. Bu sene amacımız 1 milyonun üzerine çıkmak. Biyolojik mücadelemizi artırmayı amaçlıyoruz. Bunun dışında feromon tuzaklar mücadelemizde önemli. Şuanda kışlak mücadelesindeyiz. Karadeniz bölgesindeki 44 bin 200 haneyi ilaçladık. Biz daha agresif ve hızlı bir şekilde mücadeleye başladık." ifadelerini kullandı.