TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Karadeniz Oda ve Borsa Bölge Toplantısı"nda konuştu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Enflasyonda gerileme sinyalleri güçleniyor. Buna paralel şekilde faiz oranlarında da gerileme başladı. Cari açık, yani ülkenin döviz açığı geçen senenin yarısına düştü." dedi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Karadeniz Oda ve Borsa Bölge" toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomik belirsizlikler ve iç piyasadaki daralmanın etkisiyle zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Yüksek enflasyonla mücadelenin, ekonomi yönetiminin ilk önceliği olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, bu nedenle para ve kredi politikalarında sıkılaştırma uygunlandığını dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, kredi hacminin daralması ve faizlerin yüksek olmasının iç piyasayı da etkilediğine değinerek, şöyle devam etti:

"Mal ve nakit akışıyla birlikte ekonomideki büyüme yavaşlıyor. Öte taraftan hem dünya pazarlarındaki yavaşlama, hem de Türk lirasındaki reel değerlenme ihracata olumsuz yansıyor. Son birkaç aydır yıllık bazda ihracat yerinde sayıyor. Demek ki bu yeni ortama uyum sağlamamız gerekiyor. Maliyet kontrollerine ve daha verimli çalışmaya odaklanmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar daha az kredi ve daha çok sermaye şeklinde bir kaynak yapısı kurmamız gerekiyor."

- "Ülkenin döviz açığı geçen senenin yarısına düştü"

Makro ekonomik olumlu gelişmeler yaşandığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Geleceğe dönük moralimizi yüksek tutmak anlamında bunları da göz ardı etmemeliyiz. Enflasyonda gerileme sinyalleri güçleniyor. Buna paralel şekilde faiz oranlarında da gerileme başladı. Cari açık, yani ülkenin döviz açığı geçen senenin yarısına düştü. Döviz kurlarında dalgalanma azaldı ve Türk lirası istikrara kavuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, yurt içinde dövize kayışın son bulduğunu, ülke kredi notunun da artmaya devam ettiğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: