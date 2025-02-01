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        Giresun'da sahte içki operasyonu

        Giresun'un Dereli ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:11 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:24
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        Giresun'da sahte içki operasyonu
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        Giresun'un Dereli ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi.

        Giresun ve Dereli Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda M.G'ye ait araç, ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

        Aramalarda, çeşitli miktar ve türlerde sahte içki, etil alkol, terazi, içki yapımında kullanılan malzemeler, 2 kurusıkı tabanca, 60 kurusıkı tabanca fişeği ve 3 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Malzemelere el konulan operasyonda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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