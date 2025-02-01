Giresun'da sahte içki operasyonu

Aramalarda, çeşitli miktar ve türlerde sahte içki, etil alkol, terazi, içki yapımında kullanılan malzemeler, 2 kurusıkı tabanca, 60 kurusıkı tabanca fişeği ve 3 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Giresun ve Dereli Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda M.G'ye ait araç, ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

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