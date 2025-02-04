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        Giresun'da tarihi Necatibey İlkokulu binası restore ediliyor

        Giresun'da geçmişte ilkokul olarak kullanılan tarihi binada restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:47
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        Giresun'da tarihi Necatibey İlkokulu binası restore ediliyor
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        Giresun'da geçmişte ilkokul olarak kullanılan tarihi binada restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Giresun İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, tarihi Zeytinlik semtinde yer alan Necatibey İlkokulu binasının kentin kültürel dokusunda önemli yeri olduğu belirtildi.

        20. yüzyılın başlarında inşa edilen binadaki restorasyon çalışmalarının yüzde 35 seviyesine geldiği aktarılan açıklamada, tarihi binanın Giresun'un turizmine katkı sağlayacağı ifade edildi.

        Açıklamada restorasyon çalışmalarının yaklaşık bedelinin ise 9 milyon 500 bin lira olduğu kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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