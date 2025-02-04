Giresun'da tarihi Necatibey İlkokulu binası restore ediliyor

Açıklamada restorasyon çalışmalarının yaklaşık bedelinin ise 9 milyon 500 bin lira olduğu kaydedildi.

Giresun İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, tarihi Zeytinlik semtinde yer alan Necatibey İlkokulu binasının kentin kültürel dokusunda önemli yeri olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.