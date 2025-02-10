Giresun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Yaralanan F.M. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki bir hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Meydanı'nda F.M. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

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