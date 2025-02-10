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        Giresun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Giresun'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 20:20 Güncelleme: 10.02.2025 - 20:20
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        Giresun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Giresun'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Atatürk Meydanı'nda F.M. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimliği henüz belirlenemeyen kişi, F.M'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan F.M. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki bir hastanede tedavi altına alındı.

        Öte yandan polis, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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