TYSD Espiye Şubesi Başkanı Figen Önal oldu

Önal, yaptığı konuşmada, 20 yıldır ilçede faaliyet gösterdiklerini, yardımseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi gördüklerini söyledi.

Dernek lokalinde yapılan kongreye tek aday olarak katılan Önal, yeniden başkanlığa seçildi.

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