Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da Okul Sporları Hentbol Gençler Türkiye Birinciliği final müsabakaları yapıldı

        Giresun'da Okul Sporları Hentbol Gençler Türkiye Birinciliği final müsabakaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 18:32 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da Okul Sporları Hentbol Gençler Türkiye Birinciliği final müsabakaları yapıldı
        ABONE OL

        Giresun'da Okul Sporları Hentbol Gençler Türkiye Birinciliği final müsabakaları gerçekleştirildi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müsabakalar 10-14 Şubat tarihleri arasında Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu ve Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynandı.

        Gençler kız kategorisi finalinde Batman Spor Lisesi'ni 42-29 yenen Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, gençler erkek kategorisinde ise Trabzon Spor Lisesi karşısında 26-21 galip gelen İstanbul Özel Ataşehir Modern Bilimler Akademisi Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

        Turnuvanın en centilmen takımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hala Sultan İlahiyat Koleji oldu.

        Turnuvanın en iyi kadın oyuncusu ödülü Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Gazel Dikmen'e, gençler erkek kategorisinin en iyi oyuncusu ise İstanbul Özel Ataşehir Modern Bilimler Akademisi Anadolu Lisesi'nden Derviş Eren Demirci'ye verildi.

        Dereceye giren takım ve sporcular ödüllerini törenle aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağmurlu günler
        Yağmurlu günler
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        14 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        14 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi

        Benzer Haberler

        Giresun'da sahipsiz sokak hayvanları için toplantı yapıldı
        Giresun'da sahipsiz sokak hayvanları için toplantı yapıldı
        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
        Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
        Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
        TYSD Espiye Şubesi Başkanı Figen Önal oldu
        TYSD Espiye Şubesi Başkanı Figen Önal oldu
        Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
        Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
        Giresun ve Ordu'nun bazı bölgelerinde kar etkili oldu
        Giresun ve Ordu'nun bazı bölgelerinde kar etkili oldu