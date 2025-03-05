Giresun ve Artvin'de 38 köy yolunda karla mücadele sürüyor

Giresun ve Artvin'de kar dolayısıyla ulaşıma kapanan 38 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Giresun'un yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle Alucra ilçesinde 19 ve Şebinkarahisar ilçesinde 7 olmak üzere 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Artvin

Artvin İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar dolayısıyla merkezde ve Ardanuç'ta birer, Borçka'da 7, Şavşat ilçesinde ise 3 köy yolu ulaşıma kapalı.

Ekipler, 12 köy yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Ayrıca, Borçka ilçesine bağlı Kayalar köyünde aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Köy sakinleri, evlerinin çatısında ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye çalışıyor.