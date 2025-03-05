Giresun Valisi Serdengeçti, gazetecilerle iftarda bir araya geldi

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya gelerek kentte yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Serdengeçti, İl Özel İdaresi binasında düzenlenen programda, devam eden ve yapılacak turizm projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Giresun'un ekonomik gelişimine değinen Serdengeçti, geçen yıl ihracatın yüzde 33,57 artarak 942 milyon 537 bin dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Serdengeçti, bu artışla Giresun'un ihracatta Türkiye genelinde 11'inci, Artvin, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan TR90 bölgesinde ise birinci sırada yer aldığını vurguladı.

İstihdam konusunda da önemli adımlar attıklarına işaret eden Serdengeçti, "2023 yılında İŞKUR aracılığıyla 6 bin 74 kişiyi iş sahibi yaptık. Sosyal yardımlar kapsamında ise 2024 yılı içinde 1 milyar 614 milyon liralık destek 38 bin 65 haneye ulaştırıldı." dedi.

Serdengeçti, 525 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapıldığını, tarım, eğitim ve turizmi kapsayan 39 kalkınma projesinin yürütüldüğünü ifade etti.

Giresun'un huzur ve güvenliğini sağlama noktasında kararlılıkla çalıştıklarının altını çizen Serdengeçti, "Giresun'umuz bir huzur şehri. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizle suç ile suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Serdengeçti, devletin şefkat elini en ücra noktalara kadar ulaştırma arzusuyla çalıştıklarını, bu süreçte kendilerine rehberlik eden basın mensuplarına teşekkür etti.