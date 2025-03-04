Giresun'da Yeşilay gönüllülerinden hayvanlara mama desteği

Yeşilay Giresun Şubesi ve Giresun Üniversitesi Yeşilay Topluluğu Gönüllüleri, doğa ve hayvan sevgisini teşvik etmek amacıyla faaliyette bulundu.

Giresun'da, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında sahipsiz hayvanlar için bazı yerlere mama bırakıldı.

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