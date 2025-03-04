Giresun'da Yeşilay gönüllülerinden hayvanlara mama desteği
Giresun'da, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında sahipsiz hayvanlar için bazı yerlere mama bırakıldı.
Giresun'da, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında sahipsiz hayvanlar için bazı yerlere mama bırakıldı.
Yeşilay Giresun Şubesi ve Giresun Üniversitesi Yeşilay Topluluğu Gönüllüleri, doğa ve hayvan sevgisini teşvik etmek amacıyla faaliyette bulundu.
Gönüllüler, kentin farklı noktalarına sahipsiz hayvanlar için mama bıraktı.
Yeşilay Haftası, toplumun her kesimini kapsayan çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
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