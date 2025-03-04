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        Giresun'da Yeşilay gönüllülerinden hayvanlara mama desteği

        Giresun'da, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında sahipsiz hayvanlar için bazı yerlere mama bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:45 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:53
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        Giresun'da Yeşilay gönüllülerinden hayvanlara mama desteği
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        Giresun'da, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında sahipsiz hayvanlar için bazı yerlere mama bırakıldı.

        Yeşilay Giresun Şubesi ve Giresun Üniversitesi Yeşilay Topluluğu Gönüllüleri, doğa ve hayvan sevgisini teşvik etmek amacıyla faaliyette bulundu.

        Gönüllüler, kentin farklı noktalarına sahipsiz hayvanlar için mama bıraktı.

        Yeşilay Haftası, toplumun her kesimini kapsayan çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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