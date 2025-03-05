Giresun'da Yeşilay Haftası kapsamında basketbol turnuvası düzenlendi

Turnuva, büyükler kategorisinde bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

Giresun Gençlik Merkezinde düzenlenen turnuvaya gençler kategorisinde 4, büyükler kategorisinde ise 8 olmak üzere 12 takım katıldı.

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