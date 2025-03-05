Giresun'da Yeşilay Haftası kapsamında basketbol turnuvası düzenlendi
Giresun'da, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında "3x3 Basketbol Turnuvası" organize edildi.
Giresun'da, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında "3x3 Basketbol Turnuvası" organize edildi.
Giresun Gençlik Merkezinde düzenlenen turnuvaya gençler kategorisinde 4, büyükler kategorisinde ise 8 olmak üzere 12 takım katıldı.
Gençler kategorisindeki müsabakaların finalinde Bulancakspor takımı birinci oldu.
Turnuva, büyükler kategorisinde bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek.
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