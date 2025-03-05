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        Giresun'da Yeşilay Haftası kapsamında basketbol turnuvası düzenlendi

        Giresun'da, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında "3x3 Basketbol Turnuvası" organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:27
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        Giresun'da Yeşilay Haftası kapsamında basketbol turnuvası düzenlendi
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        Giresun'da, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında "3x3 Basketbol Turnuvası" organize edildi.

        Giresun Gençlik Merkezinde düzenlenen turnuvaya gençler kategorisinde 4, büyükler kategorisinde ise 8 olmak üzere 12 takım katıldı.

        Gençler kategorisindeki müsabakaların finalinde Bulancakspor takımı birinci oldu.

        Turnuva, büyükler kategorisinde bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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