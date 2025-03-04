Giresun'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı.
İlçenin Bahçecik köyünde Nafiz Karabıçak (40) idaresindeki 34 PD 9059 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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