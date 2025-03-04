Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı.

        İlçenin Bahçecik köyünde Nafiz Karabıçak (40) idaresindeki 34 PD 9059 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Şehit polisin katili 16 yıl sonra yakalandı
        Şehit polisin katili 16 yıl sonra yakalandı
        Sırbistan Meclisi'nde kavga
        Sırbistan Meclisi'nde kavga
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak

        Benzer Haberler

        Giresun'da Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı hazırlık toplantısı yapıldı
        Giresun'da Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı hazırlık toplantısı yapıldı
        Giresun'da Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran kadın 9 ayda 26 kilo verdi
        Giresun'da Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran kadın 9 ayda 26 kilo verdi
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Giresun'da fındık 130-135 liradan işlem görüyor
        Giresun'da fındık 130-135 liradan işlem görüyor
        Giresunspor - Karacabey Belediyespor: 1-2
        Giresunspor - Karacabey Belediyespor: 1-2
        Espiye Belediyesi'nin ramazan çadırında ilk iftar yapıldı
        Espiye Belediyesi'nin ramazan çadırında ilk iftar yapıldı