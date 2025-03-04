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        Giresun'da Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran kadın 9 ayda 26 kilo verdi

        Giresun'da Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran Canan Duran, 9 ayda 26 kilo vererek daha sağlıklı bir yaşama kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:04 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:08
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        Giresun'da Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran kadın 9 ayda 26 kilo verdi
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        Giresun'da Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran Canan Duran, 9 ayda 26 kilo vererek daha sağlıklı bir yaşama kavuştu.

        İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran Duran, Diyetisyen Firdevs Karabayır'ın kontrolünde 26 kilo vererek 103 kilodan 77 kiloya düştü.

        Zayıflama sürecini anlatan Duran, fazla kiloları dolayısıyla hareketlerinde kısıtlama olduğunu, nefes almakta zorlandığını söyledi.

        Kilo verme sürecinde çok zorlanmadığını ifade eden Duran, "Kafada bitirmek gerekiyor bence. Karar verdim, dedim 'bu yapılacak.' İrade meselesi, başardım memnunum." diye konuştu.

        Duran, artık kendisiyle barışık olduğunu belirterek, çevresindekilerden kilo verme süreciyle ilgili övgü aldığını anlattı.

        Bir süre önce meme kanseri tedavisi gördüğünü dile getiren Duran, "Doktorlar, 'kilo vereceksin, zayıflayacaksın, kilo senin hastalığını tetikliyor' demişlerdi. Kilo verdikten sonra daha iyi oldum. Kontrollerimde de doktor 'Ne yaptın?' dedi, 'Diyetisyene gittim' dedim. Şu anki halimden çok memnunum." ifadelerini kullandı.

        Duran, kilo problemi olan herkese Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurmalarını tavsiye etti.

        Diyetisyen Karabayır ise Duran'ı tebrik ederek, topluma beslenme tedavisi danışmanlık ve izleme hizmetleri verdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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