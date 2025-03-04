Giresun'da Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı hazırlık toplantısı yapıldı

Giresun'da, 21-22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF'25) hazırlıklarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Giresun Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can başkanlığında düzenlenen toplantıya, Avrasya, Gümüşhane, Karadeniz Teknik, Ordu, Recep Tayyip Erdoğan ve Trabzon üniversitelerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, fuar hazırlıkları hakkında katılımcılara kapsamlı brifing verildi. Giresun Üniversitesi ev sahipliğinde 21-22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesi için paydaş üniversitelerin sağlayacağı katkılar ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, toplantının, fuarın etkin ve verimli bir şekilde organize edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bölgedeki üniversitelerin iş birliği ile gençlere nitelikli kariyer fırsatları sunmayı hedeflediklerini kaydetti.