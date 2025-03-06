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        Ticaret borsalarında 6 ayda 479 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında 6 ayda 479 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:34 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:34
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        Ticaret borsalarında 6 ayda 479 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
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        Ticaret borsalarında 6 ayda 479 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, 2024 Ağustos-2025 Ocak ayları arasındaki 6 aylık dönemde borsalarda 479 bin 266 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

        En fazla işlem, 105 bin 86 tonla Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 93 bin 360 tonla Ordu, 86 bin 533 tonla Düzce ve Bolu, 75 bin 63 tonla Giresun takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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