Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye Müftüsü Gülbe'den hastalara ziyaret

        Giresun'da Espiye Müftüsü Osman Gülbe, hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye Müftüsü Gülbe'den hastalara ziyaret
        ABONE OL

        Giresun'da Espiye Müftüsü Osman Gülbe, hastaları ziyaret etti.

        Gülbe ve beraberindeki heyet, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalara moral ziyaretinde bulundu.

        Hastalara şifa dileyen Gülbe, hastaların yanı sıra personele de Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar armağan etti.

        Gülbe, hasta ziyaretinin İslam dininde ve kültüründe önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Hastalara moral vermeyi, yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi amaçladık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Kanadalılar ABD seyahatlerini iptal ediyor
        Kanadalılar ABD seyahatlerini iptal ediyor

        Benzer Haberler

        Ticaret borsalarında 6 ayda 479 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        Ticaret borsalarında 6 ayda 479 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        Türkiye yılın ilk iki ayında fındık ihracatından 426 milyon doları aşkın ge...
        Türkiye yılın ilk iki ayında fındık ihracatından 426 milyon doları aşkın ge...
        Giresun Üniversitesi istatistik bölümünden önemli başarı
        Giresun Üniversitesi istatistik bölümünden önemli başarı
        Giresun ve Artvin'de 38 köy yolunda karla mücadele sürüyor
        Giresun ve Artvin'de 38 köy yolunda karla mücadele sürüyor
        Giresun'da Yeşilay Haftası kapsamında basketbol turnuvası düzenlendi
        Giresun'da Yeşilay Haftası kapsamında basketbol turnuvası düzenlendi
        Giresun Valisi Serdengeçti, gazetecilerle iftarda bir araya geldi
        Giresun Valisi Serdengeçti, gazetecilerle iftarda bir araya geldi