Espiye Müftüsü Gülbe'den hastalara ziyaret
Giresun'da Espiye Müftüsü Osman Gülbe, hastaları ziyaret etti.
Giresun'da Espiye Müftüsü Osman Gülbe, hastaları ziyaret etti.
Gülbe ve beraberindeki heyet, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalara moral ziyaretinde bulundu.
Hastalara şifa dileyen Gülbe, hastaların yanı sıra personele de Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar armağan etti.
Gülbe, hasta ziyaretinin İslam dininde ve kültüründe önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Hastalara moral vermeyi, yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi amaçladık." dedi.
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