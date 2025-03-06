Giresun'da Yeşilay Haftası kutlanıyor

Giresun'da, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler organize edildi.

Yeşilay Giresun Şubesi Gençlik Komisyonu üyeleri, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren komisyon üyeleri, Yeşilay'ın sağlıklı nesiller yetiştirmek için yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Toplum sağlığını tehdit eden tütün kullanımına karşı bilinç oluşturmak amacıyla da kentin farklı noktalarında çevreye atılmış sigara izmaritleri ve çöpler toplandı.

Yeşilay'ın genç üyeleri, çevre temizliğine katkı sunmanın yanı sıra sigara kullanımının çevreye ve insan sağlığına zararlarına dikkati çekti.