Emekliliğin ardından devlet desteğiyle kurduğu serada sebze yetiştiriyor

GÜLTEKİN YETGİN - İstanbul'da 30 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Şerife Özcan, hibe desteğiyle kurduğu serada sebze üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor.

İstanbul'da uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra emekli olan 54 yaşındaki Özcan, 8 yıl önce memleketi Giresun'a dönerek kırsalda yaşama hayalini gerçeğe çevirdi.

Eşi ve çocuğu ile il merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet Mahallesi'ne yerleşen Özcan, evinin etrafındaki küçük alanlarda sebze yetiştirmeye başladı.

Özcan, bir süre sonra üretici desteği almak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde uygulanan "Seracılığın Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında destek başvurusu olumlu sonuçlanan Özcan'a ait bahçeye geçen yıl 240 metrekarelik sera kuruldu.

Serada ilk yıl marul, domates, salatalık, pazı, karalahana gibi çeşitli sebzeler üreten Özcan, elde ettiği gelirle aile bütçesine de katkı sağladı.

Şerife Özcan, AA muhabirine, 30 yıl büyükşehirde çalışmanın kendisini yıprattığını söyledi.

Memleketine dönerek kırsalda üreticilik yapmayı hep düşünüp hayal ettiğini belirten Özcan, "Memlekete döndüğümüz ilk zamanlarda Giresun merkeze gidip geliyor, kırsalda kalamıyorduk. Çocuğum 15 civciv almıştı. Üniversiteye gidince civcivlerle tamamen köye yerleştik. Çiftçiliğe, köy hayatında ne varsa yapmaya başladık. En güzeli de köyde çalışmak." dedi.

İlk başta küçük örtülerle bir alan oluşturduklarını dile getiren Özcan, modern bir sera için devlet desteğine başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Özcan, seranın kurulumunun ardından büyük kazanım elde ettiklerini vurgulayarak, "Sera kurulduktan sonra hem üretimimiz hem de kazancımız arttı. Bizim sebze fidesi bile yetiştirecek yerimiz yoktu. Şu anda fidemizi çok rahat yetiştiriyoruz. Fideleri sadece seraya değil, dışarıdaki alanlara da dikebiliyoruz." diye konuştu.