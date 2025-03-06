Giresun'da havaya ateş eden kişi yakalandı

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, E.D'nin herkese açık sosyal medya hesabından havaya ateş ettiği anlara ait video paylaştığı tespit edildi.

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