Giresun'da havaya ateş eden kişi yakalandı
Giresun'da havaya ateş ettiği anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı.
Giresun'da havaya ateş ettiği anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, E.D'nin herkese açık sosyal medya hesabından havaya ateş ettiği anlara ait video paylaştığı tespit edildi.
Ekiplerce adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüphelinin ev ve iş yerinde arama yapıldı.
Aramada, kurusıkı tabanca ile 2 fişek ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikata başlandı.
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