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        Giresun'da havaya ateş eden kişi yakalandı

        Giresun'da havaya ateş ettiği anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 18:27 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:27
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        Giresun'da havaya ateş eden kişi yakalandı
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        Giresun'da havaya ateş ettiği anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı.

        Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, E.D'nin herkese açık sosyal medya hesabından havaya ateş ettiği anlara ait video paylaştığı tespit edildi.

        Ekiplerce adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüphelinin ev ve iş yerinde arama yapıldı.

        Aramada, kurusıkı tabanca ile 2 fişek ele geçirildi.

        Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikata başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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