Giresun'da gölet yapılacak

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Batlama havzasında gölet yapılacağını belirtti.

Temür, yaptığı yazılı açıklamada, projeyle kentin su sorunlarını çözümünün hedeflendiğini ifade etti.

Projenin yaklaşık 225 milyon liraya mal olacağını aktaran Temür, şunları kaydetti:

"32 köyümüzün ve ihtiyaç olursa diğer taleplerin karşılanması için Batlama Vadisi'nin kaynağında yeterli büyüklükte geniş hacimli bir tatlı su göledinin yapımını gündeme almıştık. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda şükürler olsun Batlama Vadisi Tatlı Su Göleti projemiz 2025 yatırım programına alınmıştır. Yaklaşık 225 milyon maliyete çıkacak olan projemizin ihalesi önümüzdeki aylarda yapılacaktır. Yapılan ihale ile birlikte inşallah en kısa sürede proje tamamlanacak ve halkımızın hizmetine sunulacaktır."

Temür, projeye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti.