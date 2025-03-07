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        Giresun'da ilkokul öğrencilerine Yeşilay tanıtıldı

        Giresun'da, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında ilkokullarda tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:54 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:04
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        Giresun'da ilkokul öğrencilerine Yeşilay tanıtıldı
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        Giresun'da, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında ilkokullarda tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

        Yeşilay Giresun Şubesi Gençlik Komisyonu üyeleri ve Giresun Üniversitesi Yeşilay Topluluğu gönüllüleri, Gazipaşa ve Namık Kemal İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Yeşilay'ın önleyici ve koruyucu hizmetleri doğrultusunda ilk ve ortaokullarda uygulanan "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturulması amaçlandı.

        Gönüllüler, eğlenceli etkinliklerle öğrencilere sağlıklı yaşamın önemi anlattı.

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