TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi
TFF Kadınlar 1. Lig Play-Off Şampiyonluk Grubu maçında Giresun Sanayispor sahasında Dudullu ile 1-1 berabere kaldı.
TFF Kadınlar 1. Lig Play-Off Şampiyonluk Grubu maçında Giresun Sanayispor sahasında Dudullu ile 1-1 berabere kaldı.
75. Yıl Futbol Sahası'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, Ecemnur Öztürk'ün bulduğu golle 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 42. dakikasında Buta Aren Baturay'ın gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi mücadele eden Giresun Sanayispor, ikinci yarıda baskısını artırdı.
Ev sahibi takım İrem Yılmaz'ın 59. dakikada attığı gol sayesinde eşitliği yakaladı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Giresun Sanayispor, puanını 25'e yükseltti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.