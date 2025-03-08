TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi

Karşılaşmanın 42. dakikasında Buta Aren Baturay'ın gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi mücadele eden Giresun Sanayispor, ikinci yarıda baskısını artırdı.

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