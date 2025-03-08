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        TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi

        TFF Kadınlar 1. Lig Play-Off Şampiyonluk Grubu maçında Giresun Sanayispor sahasında Dudullu ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:39 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:47
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        TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi
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        TFF Kadınlar 1. Lig Play-Off Şampiyonluk Grubu maçında Giresun Sanayispor sahasında Dudullu ile 1-1 berabere kaldı.

        75. Yıl Futbol Sahası'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, Ecemnur Öztürk'ün bulduğu golle 1-0 önde tamamladı.

        Karşılaşmanın 42. dakikasında Buta Aren Baturay'ın gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi mücadele eden Giresun Sanayispor, ikinci yarıda baskısını artırdı.

        Ev sahibi takım İrem Yılmaz'ın 59. dakikada attığı gol sayesinde eşitliği yakaladı.

        Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

        Giresun Sanayispor, puanını 25'e yükseltti.

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