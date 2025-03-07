Giresun'da zabıtadan dilenci operasyonu
Giresun Belediyesi zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Giresun Belediyesi zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, özellikle ramazanda cami önleri, kavşak ve yaya kaldırımlarında, vatandaşların dini duygularını istismar ederek yardım isteyen dilencilere karşı operasyon düzenlediği belirtildi.
Dilenenlere, Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uyguladığı aktarılan açıklamada, dilencilerin ağırlıklı olarak çevre illerden geldiğinin tespit edildiği, hakkında yasal işlemler yapılanların şehir dışına gönderildiği kaydedildi.
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