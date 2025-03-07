Giresun'da zabıtadan dilenci operasyonu

Belediyeden yapılan açıklamada, özellikle ramazanda cami önleri, kavşak ve yaya kaldırımlarında, vatandaşların dini duygularını istismar ederek yardım isteyen dilencilere karşı operasyon düzenlediği belirtildi.

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